السد يتعاقد مع قائد المغرب رومان سايس

أعلن نادي السد القطري، الاثنين، تعاقده مع رومان سايس قائد منتخب المغرب، قادمًا من بيشكتاش التركي.

وكتب نادي السد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه ضم المدافع المغربي سايس بعقد لمدة موسمين بدءا من موسم 2023-2024.

ونشر النادي القطري مقطعًا قصيرًا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29، وكتب "مرحبا رومان سايس".

📝 OFFICIAL: Romain Saiss signs for Al-Sadd on a two-year deal starting from the 2023-24 season#السد | #AlSaddpic.twitter.com/xyABKQRCak — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 24, 2023

مشوار احترافي مميز

لعب سايس (33 عاما) لعدة أندية فرنسية قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون واندرارز في 2016 وانضم إلى بيشكتاش التركي في 2022.

اقرأ أيضا: بعد الريمونتادا ضد ميلان.. مدرب ريال مدريد يكيل المديح لصفقته الجديدة

ويعد سايس من العناصر الأساسية والمؤثرة في الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب عندما بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في قطر العام الماضي.

صفقات مميزة على مستوى الأجانب

ويأتي ضم سايس بعد ساعات من إعلان السد التعاقد مع الجناح الإكوادوري جونزالو بلاتا بعقد لمدة خمس سنوات.

وأبرم السد خلال الفترة الأخيرة عددًا من الصفقات المميزة على مستوى المحترفين الأجانب.

وتعاقد السد مع البرازيلي باولو أوتافيو من فولفسبورج، والكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب بورتو، والمدافع الإيراني أمين حزباوي.