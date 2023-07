السد يتعاقد مع قائد المغرب رومان سايس

أعلن نادي السد القطري، الاثنين، تعاقده مع رومان سايس قائد منتخب المغرب، قادمًا من بيشكتاش التركي.

وكتب نادي السد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه ضم المدافع المغربي سايس بعقد لمدة موسمين بدءا من موسم 2023-2024.

ونشر النادي القطري مقطعًا قصيرًا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29، وكتب "مرحبا رومان سايس".

📝 OFFICIAL: Romain Saiss signs for Al-Sadd on a two-year deal starting from the 2023-24 season#السد | #AlSaddpic.twitter.com/xyABKQRCak

