المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن قيامها بمراقبة الأفلام قبل عرضها في دور السينما، للتأكد من سلامة المحتوى ووضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم.

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وقالت لمياء الشويعر، مراقب سينمائي أول بإدارة الامتثال والتحكم، إن من شروط رقابة الأفلام وجود مراقبين متخصصين في مجال السينما، بحيث أن يكون هناك آراء متفاوتة.

فيما قال مشاري البراك، مراقب سينمائي أول بإدارة الامتثال والتحكم، إنه تم تحديد 6 تصنيفات عمرية، 4 منها مناسبة لأفراد العائلة، و2 مناسبة للبالغين.

ويأتي هذا من منطلق مسؤوليتنا وحرصنا تجاه ما يعرض في دور السينما، وفقا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها بموقع "تويتر".