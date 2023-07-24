مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الاثنين، مرتفعًا 41.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11801.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية؛ بلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وجاءت أسهم شركات ميد غلف، وملاذ للتأمين، والدوائية، وينساب، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما أسهم شركات علم، والوطنية للتعليم، واللجين، وأيان، و أكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و 3.74% .

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والراجحي، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

الأسهم الأكثر نشاطًا في القيمة

كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وجمجوم فارما، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 822.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24828.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.