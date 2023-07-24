3 برامج جديدة تطلقها “الاقتصاد والتخطيط” في إطار مبادرة تطوير الكوادر الوطنية

أقامت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الاثنين، حفلا خاصا بتدشين برامج جديدة ضمن مبادرة "تطوير الكوادر الوطنية".

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كما أقامت حفل تخريج الدفعة الأولى من "برنامج القادة الاقتصاديين" الذي أطلقته عام 2022، لتطوير الكفاءات القيادية، وتزويدها بالمهارات الممكنة للقيام بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشملت فعاليات الحفل، تدشين مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ سليمان العبيد، إلى جانب مواصلة تقديم "برنامج القادة الاقتصاديين"؛ 3 برامج جديدة في إطار مبادرة تطوير الكوادر الوطنية هي:

أجيال الاقتصاد

يهدف برنامج "أجيال الاقتصاد" إلى تشكيل الجيل القادم من القادة السعوديين، وتعريفهم بالمفاهيم الرئيسية للقيادة والسياسة العامة والمفاهيم الاقتصادية الرئيسية.

رواد الاقتصاد

يهدف "برنامج رواد الاقتصاد" إلى تشكيل القوى العاملة المستقبلية من خلال ضمان استعدادهم لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.

البرنامج الوطني لزمالة السياسات العامة

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يركز "البرنامج الوطني لزمالة السياسات العامة" على تزويد كبار صناع السياسات في المملكة بفرصة تعزيز مهاراتهم القيادية الفكرية، وربطهم بالقادة العالميين في هذا المجال.