لأول مرة بالمملكة.. هيئة النقل تعقد اختبار كفاءة بحرية شفهية لرتبة “ربان بحري”

عقدت الهيئة العامة للنقل، اختبارا للكفاءة البحرية الشفهية لرتبة "ربان بحري" لأول مرة على مستوى المملكة.

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وقام الربان عاصم أشعري، بإجراء الاختبار للضابط أول غرمان بن محمد الشهري، من شركة أرامكو، وقد مُنحت الرتبة للمتقدم بعد اجتيازه الاختبار واستيفائه المتطلبات الأساسية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب.

أهداف اختبار الكفاءة البحرية الشفهية لرتبة "ربان بحري"

ويهدف الاختبار لتقييم المستوى المعرفي والمهني للمتقدم في إدارة الملاحة البحرية وفنونها، كالسلامة والإنقاذ، وإدارة الخفارات، إضافة إلى إدارة مناولة البضائع وتخزينها على متن السفن، والتحكم الإداري في التشغيل والعناية على من هم على متن السفينة، والمعرفة اللازمة للتشريعات البحرية الدولية والمحلية.

وتقوم الهيئة بإجراء الاختبار بعد استيفاء المتقدم متطلبات الخدمة البحرية اللازمة وفقًا للمعايير المطلوبة، وإكمال الدورات التنشيطية القصيرة، إضافة إلى إكمال الدورة التنشيطية اللازمة وفقًا لدليل المنظمة البحرية الدولية IMO للدورات الخاصة لذات الرتبة والمعتمدة من الهيئة في ذلك.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أطلقت برنامج تأهيل ربان بحري بأكاديمية أرامكو البحرية الذي يعد أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة في شهر نوفمبر لعام 2022م، ويعد المتقدم للاختبار الأول من خريجي الأكاديمية.