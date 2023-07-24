إيطاليا والبنك الإسلامي يبحثان ملفات الهجرة غير الشرعية

التقى رئيس البنك الإسلامي الدكتور محمد الجاسر، اليوم الإثنين، رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة.

وخلال اللقاء، ناقش الجاسر وميلوني، التحديات والعوامل العالمية المعقدة التي تدفع بالهجرة، مثل الفقر وعدم المساواة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

إدارة الهجرة غير الشرعية

وسلط الدكتور الجاسر؛ الضوء على الفوائد المحتملة للهجرة عند إدارتها بشكل مناسب، من خلال تسهيل قنوات الهجرة الآمنة والقانونية، وتسخير قوة النمو الاقتصادي، ومعالجة نقص العمالة، وتوليد تدفقات مالية كبيرة تسهم في التنمية الاقتصادية في بلدان المنشأ.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي، أن جهود البنك تتماشى مع منصة التنسيق التابعة لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الهجرة الاقتصادية والنزوح القسري، مما يضمن العمل الجماعي من أجل حلول دائمة، إضافة إلى الاستثمار في قنوات الهجرة الآمنة والقانونية.

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