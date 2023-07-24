الأرصاد: الأحساء تسجل أعلى درجة مئوية في المملكة.. ونتوقع استمرارها الفترة المقبلة

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن محافظة الأحساء سجلت اليوم الإثنين أعلى درجة مئوية في المملكة حيث وصلت إلى 51 درجة مئوية.

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وتوقع في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية استمر هذه الدرجات وتتراوح من 48 إلى 50 خلال الفترة المقبلة، رياح الهند الموسمية التي تساهم في الرتفاع درجات الحرار أغسسطس أعلى شهور الحرارة على المملكة مع نشاط للرياح يؤدي إلى إثارة الأتربة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية والباحة.

استمرار تأثير الرياح النشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة الي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

هذا ويُتوقع أن يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة، ويكون الطقس حارًّا في باقي المناطق، وذلك بسبب استمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة العربية السعودية الأيام القادمة،