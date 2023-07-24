مسام: نزع 856 لغمًا في اليمن خلال أسبوع واحد

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 856 لغمًا من مختلف مناطق اليمن، وذلك خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وشملت الألغام المنتزعة، 71 لغمًا مضادًّا للدبابات، ولغم واحد مضاد للأفراد، بالإضافة إلى 780 من الذخائر غير المنفجرة، فضلًا عن 4 عبوات ناسفة.

وقد تمكن فريق "مسام" من نزع 50 لغمًا مضادًّا للدبابات و 110 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وفي محافظة الحديدة استطاع فريق "مسام"؛ نزع لغم واحد مضاد للدبابات، بالإضافة إلى 11 من الذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة.

كما تمكن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات، و 14 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوة ناسفة بمديرية حيس.

كذلك استطاع فريق "مسام" نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 3 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية بيحان، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، نزع فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للدبابات، و 608 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 5 ألغام مضادة للدبابات، و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، و نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك تصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 2.190 لغما، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام"؛ 408 آلاف و 8 ألغام، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء.

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