“رئاسة الحرمين” تطلق جائزة للإبداع والتميز النسائي

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جائزة التميز والإبداع النسائية للتحفيز على تطوير التمكين النسائي الإبداعي.

وخلال لقائه بالقيادات النسائية، بين السديس، أن مثل هذه الجوائز تُعطي دافعاً لخلق روح التنافس، وتطوير قدرات الموظفين وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وضيوفهما ، وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز روح الجودة والتنافسية والمبادرة والابتكار بين القيادات والوكالات والموظفات.

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