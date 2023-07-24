بريطانيا تحذر من ظهور أمراض جديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت رئيسة وكالة الأمن الصحي في بريطانيا جيني هاريز، من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على ظهور أمراض جديدة في المملكة المتحدة.

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التغيرات المناخية

هاريز أشارت إلى أن التقدم في العلوم الوراثية قد يمكن من اكتشاف هذه الأمراض مبكرًا، موضحة أن التغيرات المناخية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأمطار الغزيرة والمستنقعات، تؤدي إلى تغييرات في الحياة البرية، ومن ثم تشكل تهديدات صحية أكبر.

وتطرقت هاريز إلى حالات حمى الضنك التي ينقلها البعوض والتي بدأت تظهر في فرنسا، موضحة أن مثل هذه الحالات قد تظهر في بريطانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن بلادها قد تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال العلوم الوراثية ومراقبة الأمراض، وذلك من خلال الاعتماد على النهج المعروف باسم "metagenomics"، وهذا النهج قد يتيح للندن الاستعداد للجوائح المستقبلية بشكل أفضل واكتشافها بمراحل مبكرة.

وعُيّنت جيني هاريز، في عام 2021 رئيسة تنفيذية أولى لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) - الوكالة التي تم إنشاؤها بعد وباء كورونا.