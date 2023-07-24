المنتخب السعودي للكيمياء يحقق 4 جوائز دولية في أولمبياد سويسرا

حصد المنتخب السعودي للكيمياء، 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023، في دورته الـ 55، التي أقيمت في سويسرا، خلال الفترة من 16 إلى 25 يوليو 2023.

وسلَّم رئيس الأولمبياد علم المسابقة الدولية العريقة إلى المملكة، لتصبح المستضيف للحدث خلال المدة من 22 إلى 31 يوليو من عام 2024م، في نسخته الـ 56 من الأولمبياد الدولي للكيمياء في مدينة الرياض.

وحصد الطالب محمد الهدلق، بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل تلقى خلالها 3209 ساعات تدريبية، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.

كما حقق الطالب علي الصالح،بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، تلقى خلالها 3209 ساعات تدريبية.

كذلك حصل الطالب علي آل موسى، بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية،الذي تلقَّى 2314 ساعة تدريبية، على الميدالية الفضية.

فيما حصل الطالب حسن الخليفة،بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية،الذي تدرب 2314 ساعة تدريبية، على الميدالية الفضية.

وأصبحت المملكة تمتلك في رصيدها من المشاركات السابقة، في أولمبياد الكيمياء الدولي، 14 ميدالية فضية و25 ميدالية برونزية، وشهادتي تقدير.

إقرأ أيضًا:

المنتخب السعودي للكيمياء ينهي اختباراته في الأولمبياد الدولية

في 7 كليات.. قائمة البرامج التي استحدثتها جامعة الملك خالد بالدراسات العليا