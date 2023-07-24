نتنياهو بعد إقرار التعديلات القضائية: الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن أي خلاف سياسي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إقرار المشرعين اليوم، بنداً رئيسياً في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

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وقال نتنياهو إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر.

المحاكم ستبقى مستقلة

وأضاف نتنياهو، أن المحاكم ستبقى مستقلة، وأن الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن أي خلاف سياسي.

وتابع: "سنواصل العمل باتجاه الحوار والاتفاقات مع المعارضة.. والتصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية".