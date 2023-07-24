روسيا: نحتفظ بحقنا في الرد على الهجوم الأوكراني بالمسيرات على موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة بدون طيار نفذتها القوات الأوكرانية، والتي استهدفت مبان في روسيا ومنشآت في شبه جزيرة القرم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن سعي التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة تفاقم الوضع، يمثل دافعًا لتصرفات أوكرانيا، مشددة على أن موسكو محتفظة بحقها في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية الأخيرة.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت صباح الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرتين مسيرتين بدون طيار على مبان روسية بالعاصمة موسكو، كما تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم.

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