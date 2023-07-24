أزمة مبابي.. ماركو أسينسيو: باريس سان جيرمان فوق أي شخص

أيّد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، تصريحات رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، بأنه لا أحد فوق الفريق، في خضم أزمة "باريس" مع نجمه كيليان مبابي.

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وقال أسينسيو، في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو": "يجب أن يكون النادي فوق أي شخص، عليك دائما أن تحترم النادي كثيرا، لا أحد فوق النادي، وأعتقد أن كل شخص ينال الاحترام هنا في باريس سان جيرمان".

وانتقل ماركو أسينسيو حديثا من ريال مدريد إلى نادي باريس سان جيرمان.

ناصر الخليفي: لا أحد فوق باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى اللاعبين، لدى زيارته تدريبات الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد، قائلاً: "لا أحد فوق النادي بما في ذلك أنا، وأي شخص لا يريد اللعب أو يحترم النادي ولاعبيه فيجب أن لا يكون هنا، لا توجد أعذار، النادي قام ببناء أفضل المرافق في العالم، ولا يفتقر إلى أي شيء، يجب أن نركز على الأداء، ومن ثم ستأتي النتائج، يمكننا تقديم كرة قدم رائعة، ويجب على اللاعبين رد الجميل للجماهير والنادي".

أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، الأمر الذي أشعل الصراع بين الطرفين.

وقدم سان جيرمان عرضًا خياليًا لمبابي من أجل تجديد عقده، لكن النجم الفرنسي رفض علنًا هذا العرض، وكشف أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي يفيد بذلك.

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل.

من جانبه، وضع سان جيرمان مبابي بين خيارين، إما تجديد العقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الاستفادة من عائد بيعه، بدلًا من فقدان اللاعب مجانًا الصيف المقبل.