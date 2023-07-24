محمد صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة أمام غرويتر فورث وديًا

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام غرويتر فورت الألماني، بنتيجة 4 أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي للهروب من فخ الهزيمة أمام مضيفه غرويتر فيورت، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني محرزًا هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 22. وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أدرك جوليان غرين التعادل لفيورت، ليرد ليفربول بهدفين بتوقيع داروين نونيز في الدقيقتين 50 و59، أعقبها تسجيل فيورت ثلاثة أهداف متتالية، في الدقائق 67 و 74 و77.

ويخوض نادي ليفربول معسكرًا تحضيريًا في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد، من أجل العودة للمنافسة على البطولات والألقاب.

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