بمشاركة رونالدو.. فعالية ترفيهية للنصر مع مشجعيه من أطفال اليابان (صور)

قام نجوم نادي النصر، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، عبدالله مادو، أليكس تيليس، ونواف العقيدي، بمشاركة بعض الأطفال من مشجعي نادي العالمي في اليابان، بفعالية ترفيهية خاصة ضمن برنامج جولة "النصر في اليابان".

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ونشر النصر، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورا من الفعالية الترفيهية، مصحوبة بهاشتاج "جولة النصر في اليابان".

وخاض النصر مرانه الأخير، قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان، في لقاء ودي على ملعب استاد ناجاي بمدينة أوساكا اليابانية، غدًا الثلاثاء.

وسقط النصر، مؤخرا في فخ الهزيمة أمام بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 4 - 1، في لقاء ودي جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألجارفي"، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد 2023 - 2024.