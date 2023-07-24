ميسي قائدا لإنتر ميامي الأمريكي

أعلن تاتا مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، اختيار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائداً جديداً للفريق المنضم له حديثا.

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وحمل ميسي شارة قيادة فريق إنتر ميامي، بأول مباراة رسمية للفريق أمام كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات"، عندما دخل بديلاً.

وقال مارتينو، خلال مؤتمر صحفي: "نعم سيكون هو القائد، من المحتمل جدًا أن يلعب ليو ميسي وبوسكيتس لفترة أطول، ربما نقوم بتغيير الديناميكية ويبدأون مباراة أتلانتا يونايتد منذ البداية، كل شيء سيعتمد على شعورهما".

وأضاف: "انضمام ميسي وبوسكيتس هو شيء سيساعدنا جميعًا في الفريق على النمو، عندما دخلا تغيرت المباراة".

وأحرز ليونيل ميسي أول أهدافه بأول مباراة مع إنتر ميامي الأمريكي أمام كروز أزول المكسيكي، يوم السبت الماضي، في كأس الرابطة، وانتهت بفوز إنتر ميامي 2-1.