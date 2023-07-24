الاتفاق يخسر أمام لوكوموتيفا الكرواتي وديا

خسر فريق الاتفاق، بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد، بنتيجة 0-1، أمام لوكوموتيفا الكرواتي، في مباراته التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب سفيتي مارتن.

جائت خسارة خلال رابع مباريات الاتفاق التجريبية، ضمن معسكره التحضيري في كرواتيا، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وسبق للاتفاق خوض 3 مواجهات تجريبية ضمن معسكره بكرواتيا، انتهت الأولى بالتعادل 1ـ1 مع ألوميني السلوفيني، في حين كانت الثانية أمام فارازدين الكرواتي، والثالثة أمام زالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري وانتهت بالتعادل 1-1.

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