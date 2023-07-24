الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، تحذيرًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحًا من اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان خبراء طقس في المملكة، حذروا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقال الخبير الفلكي والباحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن أشد المواسم حرارة في العام، هي مواسم المربعانية، ويكون ذلك في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف خالد الزعاق: "خلال هذه الأيام، تكون الأرض في شدة رمضها، أي في شدة حرارتها ويشتد فيها لهيب حر الشمس".

إقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنِ في الرؤية.. تنبيه من “الارصاد” لسكان 3 مناطق

الارصاد: أمطار رعدية بالرياض ومكة وعسير والباحة