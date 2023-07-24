150 مصابًا جراء اتساع رقعة الحرائق غرب تونس

خلفت الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة مندوبة غرب تونس، حوالي 150 مصابًا، مع اتساع رقعتها واقترابها من المناطق السكنية.

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فيما أكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها، مساء الاثنين، الدفع بقواتها بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية لإخماد الحرائق المشتعلة، وإجلاء المئات من السكان المحاصرين في المناطق المنكوبة.

من جهة أخرى أعادت السلطات التونسية غلق المعبر الحدودي بالمنطقة جراء امتداد الحرائق.

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