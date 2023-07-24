أخبار دوليّة

150 مصابًا جراء اتساع رقعة الحرائق غرب تونس

25 يوليو 2023 · < 1 minutes
حرائق الغابات في تونس
حرائق الغابات في تونس

خلفت الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة مندوبة غرب تونس، حوالي 150 مصابًا، مع اتساع رقعتها واقترابها من المناطق السكنية.

حرائق الغابات غرب تونس
حرائق الغابات غرب تونس

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فيما أكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها، مساء الاثنين، الدفع بقواتها بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية لإخماد الحرائق المشتعلة، وإجلاء المئات من السكان المحاصرين في المناطق المنكوبة.

حرائق الغابات غرب تونس
حرائق الغابات غرب تونس

من جهة أخرى أعادت السلطات التونسية غلق المعبر الحدودي بالمنطقة جراء امتداد الحرائق.

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