البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تعليقها على الهجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا، والذي ألحق أضرارا بمباني في موسكو في وقت سابق الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تدعم هجمات كييف داخل روسيا.

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الخارجية الروسية أعلنت عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهم طائرات مسيرة بدون طيار، والتي استهدفت مبان في روسيا ومنشآت في شبه جزيرة القرم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها لا ندعم الهجمات داخل روسيا، مضيفة أن شبه جزيرة القرم، التي تعرضت للقصف هي أرض أوكرانية من وجهة نظر الولايات المتحدة.

وألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، باللوم في الصراع الجاري على موسكو، معتبرة أنها روسيا بإمكانها أن تستعيد السلام إذا سحبت قواتها من الأراضي الأوكرانية.

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