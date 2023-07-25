بدء التقديم على 11 ألف وظيفة تعليمية عبر “جدارات”

بدأ التقديم على 11 ألف و500 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، صباح اليوم الثلاثاء، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

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وقالت وزارة التعليم إن التقديم على الوظائف المعلنة ينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت الخميس الماضي، فتح باب التقديم لشغل 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، وذلك في عدد من التخصصات بإدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتبارا من الساعة 9:00 صباحاً موعدا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة.

فيما نوهت الوزارة، انتهاء التقديم بحلول يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية، وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

وذكرت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، أنه لا يوجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت "جدارات"، أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حسب "واس".

ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، وتشغيلها والإشراف عليها.

ودعت المنصة، للتعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

وتهدف منصة "جدارات"، إلى:

توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل بالقطاعين العام والخاص.

رفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف.

سهولة الوصول لفرص العمل.

تحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.