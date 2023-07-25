بنصف الراتب.. النصر يقترب من حسم صفقة ماني

أصبح النصر قريبا من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووضع النصر ساديو ماني على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري، واتخذت المفاوضات وقتا طويلا لمحاولة حسمها، قبل أن يقترب في الوقت الحالي من الاتفاق بشكل نهائي.

ورغم إعطاء بايرن ميونخ الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، لكنها كانت تتوقف بسبب بعض الأمور المالية.

ما آخر أخبار مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟

ومن المقرر أن يعقد اجتماع في اليابان، اليوم الثلاثاء، بين ممثلي النصر من جهة ومحامي ماني من جهة أخرى، للاتفاق على بنود العقد حسبما كشفت صحيفة "الرياضية".

وأضافت الصحيفة أن عقد صاحب الـ31 عاما مع النصر سيمتد إلى 3 سنوات حتى صيف 2026.

وكشفت مصادر في النصر عن أن الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال اللاعب، سيتولَّى مهمة التفاوض مع إدارة بايرن لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب السنغالي.

ما راتب ساديو ماني مع النصر؟

وسيكون راتب اللاعب 40 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد.

وحاول ساديو ماني رفع قيمة الراتب في البداية إلى 100 مليون دولار، قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على تقليصه إلى 40 مليونا فقط.

ما قيمة صفقة تعاقد النصر مع ماني؟

ولم يكن النصر النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع ساديو ماني، حيث تلقى اللاعب عرضين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، وفقا لـ"الرياضية".

وكشفت الصحيفة أن عرض النصر كان ضعف ما قدمه إنتر ميلان وبنفيكا، لكنه في الوقت نفسه سيعمل على تخفيضه إلى أقل من 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تطلبه إدارة بايرن من الأندية التي ترغب في ضم ماني.

ماذا قدم ساديو ماني مع بايرن ميونخ؟

وخلال موسمه الأول مع بايرن ميونخ 2022-2023، سجل ماني 12 هدفاً فقط وصنع 6 في 38 مباراة، في وقت تعرض فيه لإصابة أبعدته عن الفريق البافاري لأربعة أشهر، لكنه زيّن موسمه بلقب الدوري الألماني.

ويرتبط ماني بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2025، إذ يتبقَّى منه موسمان، حيث انضم إلى البافاري في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي.