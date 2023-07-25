“منشآت” تطلق تقرير ريادة الأعمال الاجتماعية

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، تقريراً بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية: خدمة المجتمع وتحقيق الإيرادات" باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسليط الضوء على ريادة الأعمال الاجتماعية والتعريف بها؛ حيث تستخدم هذه المنشآت نموذج عمل تجاري لحل التحديات الاجتماعية بطريقة مبتكرة ومستدامة مع تحقيق الإيرادات، كما يوضح التقرير تميز المشاريع الريادية الاجتماعية، والتي تقع بين المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، والمشاريع التجارية.

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واستعرض التقرير الخطوات اللازمة والمتطلبات الأساسية لرائد الأعمال الراغب في تأسيس منشأة اجتماعية، بداية من الفكرة وإطلاق المنتج التجريبي وحتى التوسع. كما تضمن التقرير حوارات مع خبراء في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى قصص نجاح لرواد أعمال من أصحاب المنشآت الاجتماعية، متضمناً حواراً مع مؤسس أحد المشاريع المتخصصة في الزراعة ورقمنة التشجير، إضافة إلى مؤسس مشروع لتوفير القرآن الكريم للمكفوفين من جميع أنحاء العالم.

وسلّط التقرير الضوء على نماذج أعمال للمنشآت الاجتماعية مع التركيز على أبرز ثلاثة نماذج لاقت وحققت أرباحاً مادية خلال الفترة الماضية. فيما استعرض الجهود المقدمة في المملكة لدعم نمو واستدامة المنشآت الاجتماعية من توفير حاضنات ومسرعات أعمال وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية.

يذكر أن تقرير ريادة الأعمال الاجتماعية يأتي ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تصدرها "منشآت" بشكل دوري، حيث تناولت التقارير السابقة مواضيع وقطاعات تهم رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين بريادة الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقرير متخصص بعنوان "دليل التواصل الفعّال" و"استقطاب الكفاءات للمنشآت" وغيرها، وتضمنت التقارير معلومات مهمة لرواد الأعمال في قطاعات متخصصة، وأدلة مرجعية، إلى جانب حوارات مع خبراء وقصص نجاح مختلفة.

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كانت أعلنت إطلاق تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء، بهدف تحقيق النمو والاستدامة في القطاع، وإنشاء بنية تحتية متينه لدعم رواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة.

ويأتي الإعلان خلال مشاركة الهيئة في النسخة السابعة من "الكراج Disrupt"، حيث كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلَّف لقطاع الفضاء فرانك سالزجيبر - خلال عرضه- أن التحالف يهدف إلى بناء نظام بيئي لريادة الأعمال في قطاع الفضاء، موضحاً أن التحالف يستهدف ضم أبرز الجهات الداعمة للرياديين في مجال الابتكار بالمملكة، حيث يعدُّ الكراج أول المنضمين للتحالف.

وأضاف أن التحالف يهدف لإنشاء بنية تحتية متينه لدعم الابتكار ورواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة، حيث سيوفر سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات؛ مثل مساحات العمل المشتركة والمختبرات الفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم في إطلاق برامج؛ مثل مسرعات الأعمال وورش العمل والهاكاثون، كما سيمكن رواد الأعمال من التواصل بشكل فعال وسريع مع شبكات المستثمرين والخبراء في المجال.