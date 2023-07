بدلا من مبابي.. نجوم السلة يعرضون نفسهم على الهلال

استغل عدد من نجوم كرة السلة الأكثر شهرة حول العالم مفاوضات الهلال السعودي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لعرض نفسهم على "الزعيم" من أجل التعاقد معهم.

وقدم الهلال عرضا قياسيا يقدر بنحو 300 مليون يورو لضم صاحب الـ24 عاما، مع إغرائه براتب سنوي قد يصل إلى 700 مليون من خلال تضمين الصفقات التجارية، حسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا.

ويحاول الهلال بكل الطرق حسم الصفقة لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عرضه للبيع قبل عام من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وسط منافسة مع أندية أخرى في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني.

ورغم أن مبابي لم يوافق حتى الآن على عرض الهلال، غير أن الصفقة كان لها تأثير كبير وصل مداه إلى نجوم (NBA).

يانيس أنتيتكومبو يعرض نفسه على الهلال

ودخل لاعب كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتكومبو على الخط بتغريدة ساخرة، يعرض فيها نفسه على "الزعيم" للتعاقد معه بدلا من مبابي.

ونشر يانيس أنتيتكومبو صورة "سيلفي" لنفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلَّق قائلا: "الهلال، يمكنكم التعاقد معي، أنا أشبه مبابي".

وتم تداول التغريدة بشكل واسع بين رواد الإنترنت، خاصةً بعدما أعاد كيليان مبابي نفسه نشرها عبر حسابه على "تويتر".

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

ليبرون جيمس يتمنى عرضا من السعودية

كما سار ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA على النهج نفسه، ليعبر عن عدم رفضه لفكرة اللعب في السعودية.

ونشر نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" لمقطع من فيلم يظهر فيه رجل يركض بسرعة كبيرة، وعلق قائلا: "سأذهب بهذه الطريقة إلى السعودية إذا اتصلوا بمدراء أعمالي ريتش بول ومافيريك كارتر لصفقة لمدة عام واحد".

وشهدت التغريدة تفاعلا واسعا عليها، وأعجب بها نحو 100 ألف شخص حتى كتابة هذه السطور، كما أعاد تغريدها أكثر من 10 آلاف مرة، في الوقت الذي تمت فيه مشاهدتها نحو 11 مليون مرة.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

درايموند غرين ينتظر عرضا من السعودية

كما كتب درايموند غرين، لاعب نادي غولدن ستيت ووريورز، تغريدة يعرب فيها عن تمنياته باللعب في السعودية.

وكتب درايموند غرين عبر حسابه على "تويتر": "هناك (في السعودية) بطولات دوري لكرة السلة أليس كذلك؟ أعتقد أن الحبر على عقدي الجديد لم يجف حتى الآن".