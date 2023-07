بسبب تعطيل حياة الناس.. بريطانيون يفسدون احتفالية لنشطاء “أوقفو النفط”

اقتحم عدد من البريطانيين اجتماع لناشطي حملة "جاست ستوب أويل" (أوقفوا النفط) حيث كان يحتفلون في مركز التراث والفنون شرقي لندن.

ووضع عدد من المواطنين البريطانيين أجهزة إنذار داخل بالونات وتركوها تزعجهم بشدة ما استدعى إلغاء احتفالهم. بدورهم اتهم النشطاء المواطنين بأنهم ممولين من جهات معادية لتنفيذ مخططهم الذي وصفوه بأنه "تخريبي".

وكتب جوش بيترس، على حسابه على موقع "تويتر" (X): لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية متخفيين مع (جاست ستوب أويل)، اليوم أقاموا حفلة للاحتفال بإنجازاتهم وكنا هناك لإعطائهم طعمًا من أدويتهم".

BREAKING: WE'VE SPENT THE LAST FEW DAYS UNDERCOVER WITH JUST STOP OIL. TODAY THEY HELD A PARTY TO 'CELEBRATE' THEIR ACHIEVEMENTS, AND WE WERE THERE, GIVING THEM A TASTE OF THEIR OWN MEDICINE. FULL VIDEO TONIGHT. pic.twitter.com/JPwASzacWv

— Josh Pieters (@joshua_pieters) July 23, 2023