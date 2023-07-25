أخبار دوليّة

بسبب تعطيل حياة الناس.. بريطانيون يفسدون احتفالية لنشطاء “أوقفو النفط”

25 يوليو 2023 · < 1 minutes

اقتحم عدد من البريطانيين اجتماع لناشطي حملة "جاست ستوب أويل" (أوقفوا النفط) حيث كان يحتفلون في مركز التراث والفنون شرقي لندن.

ووضع عدد من المواطنين البريطانيين أجهزة إنذار داخل بالونات وتركوها تزعجهم بشدة ما استدعى إلغاء احتفالهم. بدورهم اتهم النشطاء المواطنين بأنهم ممولين من جهات معادية لتنفيذ مخططهم الذي وصفوه بأنه "تخريبي".

وكتب جوش بيترس، على حسابه على موقع "تويتر" (X): لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية متخفيين مع (جاست ستوب أويل)، اليوم أقاموا حفلة للاحتفال بإنجازاتهم وكنا هناك لإعطائهم طعمًا من أدويتهم".

وقال مانرز على تويتر: "إن تغير المناخ هو أكبر أزمة تواجه جيلنا - ولكن إذا أردنا حلها، فنحن بحاجة إلى العمل معًا"، وأضاف أن أسلوب الحركة خلال الـ 18 أشهر الماضية لم تنجح وتسببت في تعطل حياة الناس.

وقال شخص شارك في خداع نشطاء حركة "أوقفوا النفط" إن أفسدوا حياة الناس والبعض من الوصول إلى المستشفى بوقفاتهم المستمرة واستراتيجيتهم التي لا تسهم في معالجة أزمة المناخ.