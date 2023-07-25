جريزمان يرفض عرضا مغريا من الهلال

تستمر محاولات أندية الدوري السعودي لجلب أفضل اللاعبين في العالم، وكان الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، هو الهدف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح دوري روشن جاذبا للعديد من كبار النجوم في أوروبا، وكانت البداية من خلال تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2023.

وفي صيف 2023، واصلت الأندية السعودية نشاطها بضم أكثر من لاعب في الميركاتو الحالي، في الوقت الذي يعد فيه الهلال واحدا من 4 أندية يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية فيها.

جريزمان يرفض عرض الهلال

وفقًا للصحفي المغربي أشرف بن عياد، فإن الهلال قدم مؤخرًا عرضًا لأنطوان جريزمان براتب يصل إلى 40 مليون يورو سنويا، من أجل الحصول على خدماته في الأيام الماضية.

وحسبما كشف مصدر فرنسي لقنوات "الكأس" القطرية فإن جريزمان رفض عرضاً كبيراً من أحد الأندية السعودية، وقرر البقاء موسماً جديداً في أتلتيكو مدريد.

وجد أنطوان جريزمان ثقله مرة أخرى في أتلتيكو مدريد، بعد العودة إلى صفوف النادي في أغسطس 2021 قادما من برشلونة، ويبدو أنه عازم على قيادة الروخي بلانكوس في الموسم الجديد.

ويبدو من الغريب أن يقدم الهلال عرضا لضم جريزمان، في حين أنه يسعى للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ما لم تكن نيتهم الجمع بين الثنائي الفرنسي معًا في صفوف "الزعيم".

تفاصيل مفاوضات الهلال مع مبابي

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال قدم عرضا يبلغ 300 مليون يورو لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى نادي العاصمة الفرنسية خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

وأشارت شبكة "سي بي إس" الأمريكية إلى أن الهلال عرض على مبابي 700 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.

لكن تقارير صحفية كشفت أن اللاعب لا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا دخل في خلاف حاد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدما رفض تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.

ويخطط مبابي بأن يكون حرًا في نهاية الموسم المقبل، حيث أشارت عدة تقارير إلى أن ينضم إلى ريال مدريد.

استبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.