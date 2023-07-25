برنامج الإسكان: اتفاقية لتشجيع الابتكار في التطوير العقاري

وقع برنامج الإسكان، اتفاقية شراكة مع شركة "ذا ستيج"، لإطلاق مجتمع سكان في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، وخلق مساحة لرفع الوعي بمبادرات البرنامج ودوره الاقتصادي والاجتماعي.

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كما تهدف الشراكة؛ إلى التعريف بالفرص التي يوفرها البرنامج، والممكنات التي يقدمها للقطاع الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى منح الفرص للمهتمين لتقديم أفكار ومشاريع، يمكنها بناء قيمة مضافة في القطاع السكني.

كما تضمنت الاتفاقية، عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة في الإسكان والتطوير العقاري، بمشاركة صناع القرار وأبرز المختصين وخبراء العقار والمهتمين بالقطاع، لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات في القطاع، ودراسة القرارات قبل إطلاقها.

شهد توقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، المهندس نوفل السلامة، والرئيس التنفيذي لشركة ذا ستيج، محمد الموسى.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت إدخال تعديلات جديدة على تنظيم الدعم السكني وشروط الاستحقاق في المشروع المطروح على منصة "استطلاع".

وتضمنت التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، السماح لطالب الدعم السكني المتزوج الذي تجاوز الـ 20 عاماً بالتقديم على الدعم، على ألا يقل سن طالب الدعم السكني المتزوج عن 20 سنة.

واستثنت التعديلات الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين أو من يعد في حكم الأسرة، وذلك بدلاً من النظام المعمول به سابقاً والذي كان يشترط على مقدم الطلب ألا تقل سنه عن 25 عام.

وتضمنت أيضًا، السماح للمطلقة التي تعول أولادها بالتقديم على الدعم السكني دون شرط مضي السنتين المعمول به سابقًا.

وكان برنامج "سكني" أعلن في وقت سابق إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، حيث أتاح البرنامج المحدث مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام والفئات الأشد حاجة للتملك على وجه الخصوص.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، أنّ برنامج الدعم السكني المحدث وفّر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية،

كما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ : منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك. وأضاف أن برنامج الدعم المحدث وفّر خدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك،مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرنامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%.