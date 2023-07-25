الأمم المتحدة: بدء تفريغ حمولة السفينة صافر من النفط

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بدء تفريغ مليون برميل نفط من حمولة الناقلة صافر المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن عملية معقّدة تتم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المهجورة إلى سفينة بديلة، بهدف تجنّب كارثة بيئية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عملية نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا التي خضعت لبعض التعديلات في الصين؛ قد تستغرق 19 يومًا.

وفي وقت سابق، شدد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، على ضرورة الانتهاء من عملية تفريغ النفط من خزان الناقلة صافر المهجورة بحلول أوائل أغسطس، لتفادي احتمالية حدوث تسرب نفطي كارثي بمياه البحر الأحمر.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى أنه مع إتمام نقل النفط من السفينة صافر؛ سوف يتنفس العالم بأسره الصعداء لمنع أسوأ كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية، قد يسببها التسرب النفطي الهائل لخزان الناقلة المهجورة صافر، بالإضافة إلى تعطيل الشحن الدولي عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس.

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