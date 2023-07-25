هدف النصر والهلال.. برشلونة يوافق على انتقال لاعبه ليوفنتوس

وافق برشلونة الإسباني على عرض يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتعلق الأمر بالإيفواري فرانك كيسي الذي تلقى اهتماما قويا من جانب أندية الدوري السعودي للتعاقد معه هذا الصيف، وعلى رأسها النصر والهلال.

برشلونة يوافق على بيع كيسي إلى يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال فرانك كيسي إلى صفوف السيدة العجوز في الصيف الحالي.

وسينتقل كيسي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود بند يتيح للنادي الإيطالي شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بمقابل يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى الآن توصل يوفنتوس لاتفاق مع كيسي الشروط الشخصية للعقد من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه برشلونة لبيع العديد من اللاعبين من أجل قيد الصفقات الجديدة واللاعبين الذين وقعوا على عقود جديدة مع النادي الكتالوني.

ماذا قدم فرانك كيسي مع برشلونة؟

وأصبح فرانك كيسي قريبا من الرحيل عن نادي برشلونة بعد قضاء موسم وحيد مع البارسا منذ الانتقال إليه الصيف الماضي قادما من ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وسيغادر صاحب الـ26 عاما صفوف البارسا بعدما تعاقد النادي هذا الصيف مع لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو من صفوف جيرونا مقابل 4 ملايين يورو بجانب إعارة بابلو توري.

ولم يكن كيسي ضمن العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مع العلم أنه خاض 43 مباراة بقميص البارسا في جميع المسابقات وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

ولم يشارك كيسي سوى في 7 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإسباني من أصل 28 مباراة لعبها.