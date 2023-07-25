“التجارة” تكشف خطوات تحويل مؤسسة إلى شركة وإصدار السجل التجاري إلكترونياً

كشفت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء عن خطوات خدمة تحويل مؤسسة إلى شركة، ذات المسؤولية المحدودة، أو التضامن أو التوصية البسيطة، وذلك عبر زيارة الموقع التالي http://e.mc.gov.sa

وتحت وسم #نظام_الشركات_الجديد أوضحت وزارة التجارة، الخطوات لتحويل المؤسسة إلى شركة مسؤولية المحدودة أو تضامن أو التوصية البسيطة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم اختيار خدمة تحول المؤسسة إلى شركة وتعبئة النموذج، ثم توثيق الطلب من خلال زيارة الوزارة أو المركز السعودي للأعمال، ثم سداد الرسوم ونشر العقد وإصدار السجل التجاري.

تعرّف على خطوات خدمة تحول مؤسسة إلى شركة، للشركات: 🔹 ذات المسؤولية المحدودة.

🔹 التضامن.

🔹 التوصية البسيطة. عبر: https://t.co/od9wmz3A7J

⁧#نظام_الشركات_الجديد pic.twitter.com/fth0bu7HZl — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 25, 2023

وأعلنت وزارة التجارة، عن إتاحة إمكانية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة إلكترونياً، وذلك عبر زيارة https://business.sa.

وقالت الوزارة في وسم #نختصر_مشوارك إنه لتسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية، بهدف ممارسة العمل التجاري بسهولة يمكن إصدار السجل التجاري لمؤسستك إلكترونياً عبر https://business.sa.