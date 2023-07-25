الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية منحة تنموية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بالبحرين

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، و القائم بأعمال رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل، اتفاقية منحة تنموية من الصندوق، لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في مملكة البحرين، بقيمة 173.7 مليون ريال.

يأتي هذا المشروع ضمن المنحة المقدمة من المملكة، لتمويل الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بقيمة مليار ريال، حيث يولي الصندوق اهتماما بالغا بدعم القطاعات الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مملكة البحرين.

ويهدف المشروع إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تطوير أربعة تخصصات طبية مهمة، تشمل الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الجراحة، سعيا إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في المدينة الطبية التي تغطي جميع فئات المستفيدين.

إقرأ أيضًا:

بعائد أكثر من 126 مليون ريال.. أمانة الأحساء توقّع عقود 27 فرصة استثمارية

برنامج الإسكان: اتفاقية لتشجيع الابتكار في التطوير العقاري