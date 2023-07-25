“لسنا قلقين”.. رئيس البريميرليج يشيد بالدوري السعودي

أشاد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أنه سيكون بين الأفضل في العالم.

وتزايد نفوذ الكرة السعودية بشكل واسع في كرة القدم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى دوري المحترفين السعودي في يناير 2023، قبل أن يتبعه عدد من اللاعبين البارزين هذا الصيف.

كما قدم الهلال عرضا قياسيا بقيمة 300 مليون يورو لشراء كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

تصريحات رئيس رابطة البريميرليج عن الدوري السعودي

وقال ريتشارد ماسترز في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هناك شيء جديد يحدث بوضوح في الوقت الحالي، الدوري السعودي يريد أن يصبح من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول 2030، وهو يعملون على ذلك".

وأكمل: "إنهم يستثمرون في اللاعبين والأندية من أجل الارتقاء بإسم البطولة والأندية المشاركة بها".

وواصل رئيس رابطة البريميرليج: "لا يمكن أن أشعر بالقلق في الوقت الحالي، ومن حق الأندية في السعودية أن تشتري اللاعبين مثلها مثل أي دوري آخر".

وأكمل: "لقد استغرق الأمر منا 30 عاماً للوصول إلى المرحلة التي تعيشها الأندية في إنجلترا"، لدينا الكثير من القدرة التنافسية وتدفقات الإيرادات، وهذا يعزز من قيمة البريمرليغ عالميا".

وأنهى ريتشارد ماسترز قائلا: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو عملية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من حيث الإيرادات، وتتم إعادة استثمار الأموال في الملعب، ويجب أن يكون لجميع المسابقات الجيدة تدفقات إيرادات لدعمها".

صفقات الدوري السعودي من البريميرليج

جدير بالذكر أن دوري روشن السعودي استقطب أكثر من لاعب مهم من الدوريات الأوروبية الكبرى، وأغلبهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في شتاء العام الحالي، ثم عاد النادي في الميركاتو الصيفي الحالي ليضم البرازيلي أليكس تيليس من "الشياطين الحمر" أيضا.

كما حصل الأهلي والهلال والاتحاد على خدمات إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي ونغولو كانتي من صفوف تشيلسي، قبل أن يضم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد رحيله عن ليفربول، كما تعاقد الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون واندرز.