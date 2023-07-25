قرعة سهله لكبار أفريقيا في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة عن مواجهات سهلة لفرق الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وكان "كاف" قرر إعفاء الأندية الـ10 الأولى في التصنيف التراكمي الخاص به من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني وبيراميدز المصري وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا

وأوقعت القرعة الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الأخيرة، في مواجهة بدور الـ32 مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي تجمع بين كيه إم كيه إم بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا.

ويواجه الترجي الرياضي التونسي في دور الـ32، الفائز من مباراة جارد من النيجر ودوان من بوركينا فاسو، ويلتقي شباب بلوزداد مع الفائز من بو رينجرز السيراليوني وليسكر الليبيري.

ويلتقي الوداد المغربي مع الفائز من مباراة هافيا كوناكري الغيني مع جينيراسيون فوت السنغالي.

كما يلتقي حوريا كوناكري الغيني مع الفائز من مباراة ميدياما الغاني وريمو ستارز النيجيري.

كما وضعت القرعة فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولي في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا في مواجهة الفائز من مباراة الجيش الرواندي وجاديتكا.

وينتظر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفائز من بيندجي الجابوني وبومامورو من بوروندي.

ويلتقي سيمبا التنزاني بالفائز من أفريكان ستارز، من ناميبيا وباور ديناموز الزامبي.

وسيواجه بيترو أتليكو الأنجولي الفائز من مباراة سونجو من موزمبيق وجرين مامبا من إي سواتيني.

بينما ينتظر مازيمبي الكونغولي الفائز من مباراة دراجون، من غينيا الاستوائية، وبيج بوليتس، من مالاوي.

فيما سيلتقي في الدور التمهيدي الأول كل من القطن البينيني مع أسيك ميموزا الإيفواري على أن يواجه في دور الـ32 الفائز من مباراة أهلي بني غازي الليبي مع إينيمبا.

ويلتقي الفائز من سلام، الجنوب سوداني، والهلال السوداني مع الفائز من أول أغسطس الأنجولي ضد فيتا كلوب الكونغولي.

كما يلتقي جيبوتي تيليكوم مع يانج أفريكانز التنزاني، وليتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة وأوتوهو الكونغو والمريخ السوداني.

ويلتقي الفائز من مباراة جبل جزر القمر مع أورلاندو بايرتس مع الفائز من مباراة جوانينج جالاكسي البوتسواني وفايبرز الأوغندي.

ويلعب شباب قسنطينة الجزائري مع النجم الساحلي التونسي على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من أسكو دي كارا التوجولي والجيش الملكي المغربي.

فيما سيلتقي ريال باماكو المالي مع القطن الكاميروني حيث أن الفائز منهما سيواجه الفائز من نواذيبو الموريتاني مع أهلي طرابلس الليبي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 (الدور التمهيدي)

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.

فيما تقام مواجهة مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني (دور الــ32) أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر.