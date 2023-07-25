مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 80.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

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وحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية؛ بلغت كمية الأسهم المتداولة 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وجاءت أسهم شركات ميد غلف للتأمين، والإنماء، والأبحاث والإعلام، وسيرا، ونادك الأكثر ارتفاعًا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والأصيل، وصدر، ومتطورة، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.38%.

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الباحة، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

الأسهم الأكثر نشاطًا في القيمة

كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 284.89 نقطة ليقفل عند مستوى 25113.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.