روسيا: الناتو وأوكرانيا استخدما ممر الحبوب في البحر الأسود لأغراض تخريبية

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، إن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قاموا باستخدام ممر الحبوب في البحر الأسود لأغراض تخريبية، ولم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية للدول المحتاجة.

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أضافت ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لها: "لم يكن هناك اهتماما من أوكرانيا وواشنطن والناتو بتقديم المساعدة للدول التي تحتاج الدعم الغذائي. كانت لديهم أهدافا أخرى، وكانت أهدافا عسكرية لاستخدام ممر الحبوب في الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية".

أشارت إلى أن كييف لم تتوجه إلى الأمم المتحدة، بل توجهت إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفة: "من الطبيعي أن الناتو مهتم باستخدام البحر الأسود، لكنه لن ينجح في ذلك، وبالطبع لن يسلم الناتو الغذاء إلى الدول الإفريقية".