البنك المركزي يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، التصريح لشركة "تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط الدفع الآجل.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط في المملكة خمس شركات.

يأتي القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي، إلى:

دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام.

رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.

تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدّد البنك المركزي السعودي، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني، حسب "واس".