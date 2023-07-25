روسيا ترفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية من 27 إلى 30 عاما

أقر مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما.

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وقال الدوما، بعد إقرار القانون، إنه اعتبارا من 1 يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بدلا من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سابقا، للخدمة العسكرية.

ويتيح القانون، زيادة عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما استدعت موسكو نحو 300 ألف منهم في سبتمبر 2022، في سياق هجومها العسكري على أوكرانيا الذي يدخل شهره الثامن عشر.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالقوات المسلحة، وخلالها تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المختلفة لأداء خدمة العلم.