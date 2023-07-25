رئيس “سدايا” يشكر القيادة على قرار إنشاء مركز أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

قدّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، مقره الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

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وحسب وكالة "واس"؛ قال: "سيعزز هذا المركز من دور المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار دعم وتمكين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة سدايا، للهيئة بصفتها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي".

أضاف أن "هذا المركز يتسق وجوده مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي".

أكد أن المملكة ممثلة بـ"سدايا"، أطلقت في 14 سبتمبر 2022م، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بمدينة الرياض، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز ريادة السعودية عالميًا بمجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطلعات رؤية 2030.