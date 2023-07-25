لينجليت يضع برشلونة في أزمة

كشف تقارير صحفية إسبانية، الثلاثاء، عن أزمة مرتقبة في برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعاد الفرنسي كليمينت لينجليت إلى صفوف البارسا، عقب انتهاء إعارته لتوتنهام، ورفض برشلونة عرض السبيرز لشرائه نهائيا.

البارسا يطلب الحصول على المزيد

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه رغم اتفاق توتنهام مع لينجليت على تفاصيل عقده الذي يمتد لثلاثة مواسم، إلا أن البارسا رفض العرض المقدم لشرائه.

اقرأ أيضًا.. استمرار آلية طلب الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل

وأضافت الصحيفة أن توتنهام أرسل عرضا لبرشلونة قيمته 15 مليون يورو، لشراء عقد لينجليت، لكن الفريق الكتالوني طلب الحصول على المزيد.

توتنهام ينسحب من الصفقة

وتسبب قرار برشلونة في انسحاب توتنهام من الصفقة، والتطرق للبحث عن مدافع جديد، وهو ما يمثل أزمة حقيقية للبارسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال عدم تلقي لينجليت عروضا لضمه، فإن البارسا سيضطر لتحمل راتبه، حتى لو فسخ تعاقده ورحل، لحين الالتحاق بفريق جديد.