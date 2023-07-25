رئاسة الحرمين تبحث الجوانب التطويرية للمسجد الحرام وتستعرض خطة موسم العمرة لعام 1445هـ

بحث وكيل الرئيس العام للمسجد الحرام للتوسعة الشمالية المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، اليوم الثلاثاء، الجوانب التطويرية والتحسينية للتوسعة الشمالية بالمسجد.

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كما تم استعراض خطة موسم العمرة لعام 1445هـ، وسبل تطوير الخدمات بالتوسعة الشمالية من خلال عدد من الخطط التنفيذية والتحسينية، ووضع الحلول لبعض المقترحات والأفكار.

وتم طرح عدد من المحاور المتضمنة مراجعة جميع الإجراءات التي تخدم قاصدي المسجد الحرام تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر؛ سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأدوات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي

وأوضح مدير وحدة الجودة التقنية المهندس محمد فايز اللهيبي، أن وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ممثلة في وحدة الجودة التقنية، نشرت عدداً من الاستبيانات الرقمية لقياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية المقدمة، وطرق رفع البلاغات التقنية ومدى معرفة موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بالتحول الرقمي.

أشار إلى أن الوكالة، نشرت استطلاعاً عاماً لعدد من الموظفين لقياس مدى رضاهم عن البلاغات التقنية وسهولة رفعها وسرعة معالجتها من قبل المختصين التقنين، حيث تمكن هذه الاستبيانات الوكالة من تجويد الخدمات التقنية المقدمة، ووضع أفكار ومقتـرحات تساعد على تقديم خدمة أفضل.

اختمم: "الدعوة موجهة لجميع منسوبي الرئاسة للمشاركة في هذه الاستبيانات والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم إيجاباً في تطوير الخدمات الرقمية وإعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".