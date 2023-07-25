مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده للأمين العام

تسلّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أوراق اعتماد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مندوباً دائماً للمملكة لدى الجامعة.

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وذلك خلال استقبال أبو الغيط للسفير المطر بمكتبه بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.

ونوّه المطر، في تصريح له عقب اللقاء، إلى دور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي ودعمها للتعاون المشترك بين الدول الأشقاء.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أن السعودية ستظل مع الإجماع العربي حيال الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.