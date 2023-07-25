اكتمال جاهزية ميدان الطائف للهجن لاستقبال منافسات مهرجان ولي العهد

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2023 اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال المهرجان الأضخم.

وينطلق المهرجان في الأول من أغسطس، ويستمر لمدة 38 يوماً بمشاركة محلية وعربية وعالمية تضم نخبة من مُلَّاك الهجن.

وأوضح مدير إدارة الميادين بالاتحاد السعودي للهجن المهندس عبدالرحمن الرشيدي أن ميدان الطائف مقر احتضان المهرجان، الذي تُقدر مساحته بـ 17 مليون متر مربع قد خضع لأعمال تجديد وتطوير بأحدث التقنيات الحديثة، تضمنت الاستعدادات تأهيل تربة المضمار للسباق، كما تم إنشاء مبنى للتحكيم بمساحة 64 متراً مربعاً وتجهيز سور لواجهة الميدان بطول 188 متراً مربعاً.

تجهيزات المهرجان

وأشار إلى أن الميدان شهد تنفيذ سور محيط بمنطقة الفحص بطول 100 متر وإنشاء مضمار بطول 6 كيلوات، ليكون المضمار الرابع داخل الميدان، وتصميم غرفتي فحص الدم وفحص الكهرباء بمساحة 40 مترًا مربعًا.

وبين المهندس الرشيدي أن الميدان يضم العديد من المرافق الخدمية الجديدة مثل منصة ملكية تتسع لـ 200 شخص وأيضاً مدرجًا للجمهور يتسع لـ220 شخصاً ومطعماً بمساحة 48 متراً مربعاً.

كما تم إنشاء مركز إعلامي بمساحة 400 متر مربع واستديو تحليلي بمساحة 900 متر مربع وتركيب شاشات بث خارجية على ثلاث جهات.

أرقام قياسية في موسوعة جينيس

يذكر أن ميدان الطائف أنشئ عام 1406هـ، وسبق أن احتضن العديد من البطولات أبرزها مهرجان ولي العهد للهجن.

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وسجل المهرجان في نسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحقيق أرقام قياسية في موسوعة جينيس كأكبر مهرجان للهجن في العالم، وذلك بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية السعودية 2030 وتأصيل الموروث الوطني العريق.