إجراء 5313 عملية جراحية في مستشفيات الجوف بالنصف الأول من 2023

كشفت "صحة الجوف"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 5313 عملية جراحية روتينية وعمليات حرجة بمختلف التخصصات الجراحية خلال النصف الأول من 2023م.

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وأوضحت "صحة الجوف" أن مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا سجل أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية بـ 1453 عملية، في حين أجرى مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا 788 عملية، أما مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي فقد أجرى 1344 عملية.

إجراء أكثر من 5000 عملية

وأضافت أن مستشفى طبرجل العام شهد إجراء 1018 عملية، فيما أجرى مستشفى دومة الجندل 422 عملية، ومستشفى صوير العام 288 عملية.

وأشارت صحة الجوف إلى أن غرف العمليات بمستشفياتها استقبلت حالات متنوعة، وحالات إنقاذ للحياة، كما تم إجراء العديد من العمليات النوعية عن طريق برنامج "الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر" والذي أسهم في استقطاب العديد من الكفاءات في تخصصات متنوعة، أسهمت في إجراء عمليات نوعية بالأورام والعظام، الأوعية الدموية، والمسالك البولية، والجراحة العامة.