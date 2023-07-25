رئيس الدوري الإنجليزي: الأندية السعودية لديها الحق في شراء لاعبين مثل أي دوري أخر

قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لا يشعر بالقلق بشأن النهضة الكروية في كرة القدم السعودية.

وقال ماسترز لهيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء "إنه شيء يحدث بوضوح، دوري المحترفين السعودي يرغب في أن يصبح من بين الدوريات العشرة الكبرى بحلول عام 2030".

تعزيز صورة الدوري والأندية

وأضاف "إنهم يستثمرون في اللاعبين والمدربين في محاولة لتعزيز صورة الدوري والأندية".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن ماسترز قوله "احتجنا 30 عامًا لكي نصل إلى هذه المكانة من حيث الملف الشخصي والقدرة التنافسية وتدفقات الإيرادات التي لدينا".

وختم بالقول "لا أشعر بقلق بالغ في الوقت الراهن، لكن بالطبع الأندية السعودية لديها الحق في شراء لاعبين مثلما يحدث في أي دوري أخر".

قفزة هائلة في الصفقات الأجنبية

وانضم القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، والهداف الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة بالفعل.

كما تولى ستيفين جيرارد تدريب الاتفاق الذي اقترب من التعاقد مع جوردان هندرسون قائد ليفربول.

وتقدم الهلال السعودي بعرض إلى باريس سان جيرمان بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني (332 مليون و800 ألف دولار) لضم القناص الدولي الشاب كيليان مبابي، والذي يتبقى له عام واحد في عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

وجرى السماح للنجم الدولي الفرنسي بإجراء محادثات مع الفريق السعودي.