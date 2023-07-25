خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بشأن ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين: "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب الجزائري الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس الجزائري

في السياق نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية عدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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ضحايا حرائق غابات الجزائر

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق غابات الجزائر التي اندلعت منذ أيام، إلى 34 قتيلاً بينهم 10 عسكريين، بالإضافة إلى إصابة العشرات جراء الحراق المندلعة في نحو 16 ولاية.

واندلعت الحراق في غابات الجزائر منذ الأحد الماضي إثر انتشار موجة الحر في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، حيث تشهد معظم ولايات الجزائر، منذ أسابيع، موجة حر قياسية لامست فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في عدة مناطق.

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