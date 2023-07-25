الاتفاق يقترب من التعاقد مع موسى ديمبلي

اقترب نادي الاتفاق من التعاقد مع موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق وخبير انتقالات اللاعبين، فإن نادي الاتفاق حصل بالفعل على توقيع موسى ديمبلي لمدة 4 سنوات.

عقد يمتد إلى 4 سنوات

وكتب فابريزيو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "موسى ديمبلي وقع لنادي الاتفاق على عقد يمتد إلى 4 سنوات".

وأضاف: "سيسافر الدولي الفرنسي خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى كرواتيا للانضمام لمعسكر الفريق السعودي استعدادًا للموسم القادم.

يذكر أن نادي الاتفاق يعمل أيضًا على إتمام صفقة ضم جوردان هندرسون، نجم ليفربول، بعد اتفاق النادي السعودي مع الدولي الإنجليزي.

ويقود المهمة الفنية لفريق الاتفاق، ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، والذي يحرص بشدة على التعاقد مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتفاق يخسر وديته أمام لوكوموتيفا

خسر الاتفاق 0-1 أمام لوكوموتيفا الكرواتي، في مباراته التي أقيمت الإثنين، على ملعب سفيتي مارتن، ضمن معسكره التحضيري في كرواتيا، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.

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وسبق للاتفاق خوض 3 مواجهات تجريبية ضمن معسكره الحالي، مع ألوميني السلوفيني وفارازدين الكرواتي وزالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري.