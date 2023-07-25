معرض متنقل للتوعية بـ”الأمن السيبراني”

افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، بمقر الوزارة، أمس الثلاثاء.

وتنظم المعرض الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، علماً بأنه يهدف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي الوزارة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني حماية للمصالح الحيوية للمملكة والبنى التحتية الحساسة.

معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود يفتتح «المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني»، الذي تنظمه #الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني بمقر @MOISaudiArabia pic.twitter.com/rNlWJ71EXW — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 25, 2023

افتتاح المعرض المتنقل للتوعية بـ"الأمن السيبراني"

وحسب إفادة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فإن المعرض يستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته، والسلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية للهجمات على الأفراد والمنظمات، فضلاً عن قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة.

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يّذكر أن الافتتاح قد حضره كل من مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم بن صالح المحيميدي.