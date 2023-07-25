تطبيق تقنية “عين الصقر” والتسلل الآلي لأول مرة في كأس الملك سلمان

عُقد المؤتمر الصحفي العام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 الليلة في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الجنيبي، ومدير البطولة معيض الشهري.

وتطرق المؤتمر عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة التي تُقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، بتنظيم الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، والوقوف على جاهزية جميع اللجان، واعتماد قوائم الأندية والحكام.

السلمي يرحب بوفود الأندية المشاركة

ورحب السلمي بجميع وفود الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن البطولة تحمل اسمًا غاليًا على جميع الأخوة العرب، وتأتي ضمن رؤية المملكة 2030، القائمة على استضافة البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية، وستكون تجربة ناجحة.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم إلى أن بطولة الأندية العربية ستستمر لنسخ عديدة مقبلة، مُعرباً عن ثقته في تقديم أفضل المستويات التي تعكس مدى تقدم كرة القدم العربية.

نقلة نوعية في التحكيم

وأوضح الجنيبي، أن البطولة ستشهد نقلة نوعية في التحكيم، حيث ستُطبق تقنية خط المرمى " عين الصقر"، والتسلل الآلي وتقنية "VAR"، مؤكداً جاهزية الملاعب بشكل كامل لاحتضان مباريات البطولة.

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كأس الملك سلمان للأندية حصرياً على قنوات SSC

وأفاد الشهري، أن قناة SSC ستكون الناقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى منصة شاهد، مُبيناً أن هناك 3 فئات للتذاكر متاحة أمام الجماهير هي الذهبي والفضي والموحدة.