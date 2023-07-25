سفير اليابان ينعى والدته عبر تغريدة في “تويتر”

نعى سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، والدته التي وافتها المنية أمس الثلاثاء في اليابان.

ونشر السفير الياباني، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تغريدة أعلن فيها وفاة والدته، وتحدث عنها قائلاً: "كانت الوحيدة التي تدافع عني مهما أخطأت ومن دون تشجيعها الدائم لي لم أتمكن أن أكون ما أنا عليه الآن".

انتقلت والدتي إلى السماء ليلة هذا اليوم في اليابان.

كانت الوحيدة التي تدافع عني مهما أخطأت ومن دون تشجيعها الدائم لي لم أتمكن أن أكون ما أنا عليه الآن.

ستكون خالدة في قلبي وأمنياتي لها أن تعيش بسعادة في العالم الأبدي. في أمان الله يا أماه سأفتقدك جدًا😭 pic.twitter.com/pKpuV04Mrx — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) July 25, 2023

أضاف السفير الياباني: "ستكون خالدة في قلبي وأمنياتي لها أن تعيش بسعادة في العالم الأبدي. في أمان الله يا أماه",

واختتم تغريدته قائلاً: "سأفتقدك جداً".

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